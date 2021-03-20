Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что неизвестные звонят людям, требуя от его имени какие-то услуги.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«До меня дошла информация, что кто-то из круга моего окружения, осуществляет обращения от моего имени. Будто я что-то прошу или обращаюсь за сомнительными услугами. Друзья, это все ерунда и чушь. Мой номер в публичном доступе. Звоните мне напрямую», — написал он.
Виталий Ким добавил, что не давал никому полномочий говорить от его имени, а также заявил, что будет увольнять за поборы, не задумываясь.
«Предупреждаю, уволю и выгоню каждого за коррупцию и поборы. Уже говорил не раз — индульгенции нет ни у кого», — резюмировал он.
Напомним, чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда, который недавно стал фигурантом скандала с погоней полиции, написал заявление об увольнении.
А пятницу вечером, 12 марта, в Николаеве несколько автомобилей патрульной полиции устроили погоню за автомобилем Range Rover, пытавшимся скрыться от правоохранителей. В итоге несколько автомобилей патрульной полиции задержали Range Rover на улице Никольской в районе пересечения с Соборной. Водитель, которым оказался Игорь Бурда, вышел из авто и попытался «договориться» с патрульными, однако из этого ничего не получилось. Как пишет издание «Новости-N», в ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель признал, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское либо на месте, либо в нарколаборатории отказался.
Ранее Игорь Бурда был помощником народного депутата от «Слуги народа» Игоря Копытина. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Посіпаки», который собирает данные о помощниках нардепов с сайта Верховной Рады Украины, даже если те перестали быть ими.
Как сообщалось, узнав об инциденте, глава облгосадминистрации Виталий Ким потребовал от Игоря Бурды написать заявление об увольнении.
Напомним, больше месяца назад Виталий Ким потребовал увольнения начальника областного управления капитального строительства Ильи Лукина, однако тот работает в ОГА до сих пор.
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Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что неизвестные звонят людям, требуя от его имени какие-то услуги.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«До меня дошла информация, что кто-то из круга моего окружения, осуществляет обращения от моего имени. Будто я что-то прошу или обращаюсь за сомнительными услугами. Друзья, это все ерунда и чушь. Мой номер в публичном доступе. Звоните мне напрямую», — написал он.
Виталий Ким добавил, что не давал никому полномочий говорить от его имени, а также заявил, что будет увольнять за поборы, не задумываясь.
«Предупреждаю, уволю и выгоню каждого за коррупцию и поборы. Уже говорил не раз — индульгенции нет ни у кого», — резюмировал он.
Напомним, чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда, который недавно стал фигурантом скандала с погоней полиции, написал заявление об увольнении.
А пятницу вечером, 12 марта, в Николаеве несколько автомобилей патрульной полиции устроили погоню за автомобилем Range Rover, пытавшимся скрыться от правоохранителей. В итоге несколько автомобилей патрульной полиции задержали Range Rover на улице Никольской в районе пересечения с Соборной. Водитель, которым оказался Игорь Бурда, вышел из авто и попытался «договориться» с патрульными, однако из этого ничего не получилось. Как пишет издание «Новости-N», в ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель признал, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское либо на месте, либо в нарколаборатории отказался.
Ранее Игорь Бурда был помощником народного депутата от «Слуги народа» Игоря Копытина. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Посіпаки», который собирает данные о помощниках нардепов с сайта Верховной Рады Украины, даже если те перестали быть ими.
Как сообщалось, узнав об инциденте, глава облгосадминистрации Виталий Ким потребовал от Игоря Бурды написать заявление об увольнении.
Напомним, больше месяца назад Виталий Ким потребовал увольнения начальника областного управления капитального строительства Ильи Лукина, однако тот работает в ОГА до сих пор.