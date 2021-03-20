Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что неизвестные звонят людям, требуя от его имени какие-то услуги.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«До меня дошла информация, что кто-то из круга моего окружения, осуществляет обращения от моего имени. Будто я что-то прошу или обращаюсь за сомнительными услугами. Друзья, это все ерунда и чушь. Мой номер в публичном доступе. Звоните мне напрямую», — написал он.

Виталий Ким добавил, что не давал никому полномочий говорить от его имени, а также заявил, что будет увольнять за поборы, не задумываясь.

«Предупреждаю, уволю и выгоню каждого за коррупцию и поборы. Уже говорил не раз — индульгенции нет ни у кого», — резюмировал он.

Напомним, чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда, который недавно стал фигурантом скандала с погоней полиции, написал заявление об увольнении.

А пятницу вечером, 12 марта, в Николаеве несколько автомобилей патрульной полиции устроили погоню за автомобилем Range Rover, пытавшимся скрыться от правоохранителей. В итоге несколько автомобилей патрульной полиции задержали Range Rover на улице Никольской в районе пересечения с Соборной. Водитель, которым оказался Игорь Бурда, вышел из авто и попытался «договориться» с патрульными, однако из этого ничего не получилось. Как пишет издание «Новости-N», в ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель признал, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское либо на месте, либо в нарколаборатории отказался.

Ранее Игорь Бурда был помощником народного депутата от «Слуги народа» Игоря Копытина. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Посіпаки», который собирает данные о помощниках нардепов с сайта Верховной Рады Украины, даже если те перестали быть ими.

Как сообщалось, узнав об инциденте, глава облгосадминистрации Виталий Ким потребовал от Игоря Бурды написать заявление об увольнении.