Об этом сообщила пресс-служба партии.

Говорят, что заседание хотят провести с участием силовиков и принять постановление с оценкой события и задачами конкретным министрам.

«Слуги» уверяют, что всегда «принципиально поддерживали право граждан на мирный протест». Но в то же время категорически не приемлют «попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства».

От правоохранителей требуют немедленно оказать юридическую оценку событиям на Банковой, определить степень вины участников за причиненный материальный ущерб и добиться ответственности за эти действия, в частности, компенсации ущерба.

20 марта у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, ее участники бросали в здание файеры и подожгли табличку «Президент Украины».

Также митингующие разбили стекло одной двери Офиса президента. Впоследствии полиция задержала одного из участников акции Владислава Сорда (Стафийчука). Ему инкриминируют ч. 4 статьи 296 (хулиганство), санкция предусматривает 3-7 лет лишения свободы. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что полицейские задержали человека, «который бил стекла в дверях Офиса президента».

Напомним, предварительно повреждения здания Офиса президента во время акции протеста 20 марта оцениваются в два миллиона гривен.