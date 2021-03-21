Об этом сообщила пресс-служба партии.
Говорят, что заседание хотят провести с участием силовиков и принять постановление с оценкой события и задачами конкретным министрам.
«Слуги» уверяют, что всегда «принципиально поддерживали право граждан на мирный протест». Но в то же время категорически не приемлют «попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства».
От правоохранителей требуют немедленно оказать юридическую оценку событиям на Банковой, определить степень вины участников за причиненный материальный ущерб и добиться ответственности за эти действия, в частности, компенсации ущерба.
20 марта у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, ее участники бросали в здание файеры и подожгли табличку «Президент Украины».
Также митингующие разбили стекло одной двери Офиса президента. Впоследствии полиция задержала одного из участников акции Владислава Сорда (Стафийчука). Ему инкриминируют ч. 4 статьи 296 (хулиганство), санкция предусматривает 3-7 лет лишения свободы. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что полицейские задержали человека, «который бил стекла в дверях Офиса президента».
Напомним, предварительно повреждения здания Офиса президента во время акции протеста 20 марта оцениваются в два миллиона гривен.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
Об этом сообщила пресс-служба партии.
Говорят, что заседание хотят провести с участием силовиков и принять постановление с оценкой события и задачами конкретным министрам.
«Слуги» уверяют, что всегда «принципиально поддерживали право граждан на мирный протест». Но в то же время категорически не приемлют «попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства».
От правоохранителей требуют немедленно оказать юридическую оценку событиям на Банковой, определить степень вины участников за причиненный материальный ущерб и добиться ответственности за эти действия, в частности, компенсации ущерба.
20 марта у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, ее участники бросали в здание файеры и подожгли табличку «Президент Украины».
Также митингующие разбили стекло одной двери Офиса президента. Впоследствии полиция задержала одного из участников акции Владислава Сорда (Стафийчука). Ему инкриминируют ч. 4 статьи 296 (хулиганство), санкция предусматривает 3-7 лет лишения свободы. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что полицейские задержали человека, «который бил стекла в дверях Офиса президента».
Напомним, предварительно повреждения здания Офиса президента во время акции протеста 20 марта оцениваются в два миллиона гривен.