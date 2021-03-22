Повреждения здания ОП во время митинга в поддержку Сергея Стерненко оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

Как сообщили «Украинской правде» в Офисе президента, краску, которой залили стены здания, надо смыть в течение 72 часов.

В ОП рассказали, что по предварительным оценкам, повреждения здания на Банковой оцениваются примерно в 2 миллиона гривен.

Сейчас специалисты уточняют объем убытков из-за 1 разбитого и 14 залитых краской окон на первом этаже, повреждения нескольких дверей, сожженного окна второго этажа и возгорания на чердаке из-за попадания фейерверков.

Фасад от первого до третьего подъезда в несколько слоев расписан разноцветными надписями «Свободу Стерненко», «Аваков черт» и «ACAB». В ОП отмечают, что этим нанесен значительный ущерб внешнему виду здания.

Также вечером накануне все этажи ОП были заполнены дымом.

Работы по уборке начали уже в воскресенье, но продлятся они больше одного дня. Химическая обработка поверхностей запланирована на понедельник, а окно для замены разбитого закажут на следующей неделе.

— Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими, - сообщили в ОП.

Напомним, что в субботу, 20 марта, под Офисом президента в Киеве прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты.

Члены Кабинета министров выпустили совместное заявление, в котором осудили вандализм во время акций в поддержку активиста Сергея Стерненко под Офисом президента.