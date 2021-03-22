Заместитель главы Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владимир Фроленко заявил о неопытности руководителя областной организации партии народного депутата Юрия Загороднего. Он также попросил своего партийного руководителя советоваться с ним, перед тем, как давать комментарии журналистам.

Об этом Владимир Фроленко, который также является помощником нардепа Юрия Бойко, заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 19 марта.

Как известно, накануне Юрий Загородний рекомендовал фракции «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете не поддерживать вопросы по увеличению штата чиновников аппарата совета и не голосовать за выделение из бюджета области 5 миллионов гривен на установку гигантского флага в Николаеве. Однако на сессии облсовета, которая состоялась 16 марта, 7 из 18 представителей «ОПЗЖ» проголосовали за этот вопрос. В итоге в комментарии НикВести Юрий Загородний заявил, что Стратегический совет партии изучит данные мониторинга голосований депутатов на предмет нарушения партийной дисциплины.

Комментируя это, Владимир Фроленко заявил, что в этом вопросе нет политики, а себя и других поддержавших решение «оппозиционеров» предателями не считает.

— Фракция приняла решение и поддержала выделение денег, это было решение фракции. Из присутствовавших на фракции 14 человек 11 проголосовали «за», чтобы поддержать. Потом когда пошла манипуляция в зале по поводу этого вопроса , пошли дебаты, дискуссия, каким-то образом проголосовали 7 человек… 4 человека не проголосовали, может быть они отсутствовали в зале в этот момент, я еще не знаю об этом, почему не проголосовали те 4 человека, которые поддержали это решение. Никакой политической идеи в этом вопросе нет. Мы ни в чем не предавали партию, в этом нет ничего. Украина у нас одна, независимая, юбилей. Реконструкция нашего сквера, где будут гулять все, и вы, и я, вместе все… Я думаю, это правильное решение наше, что мы выделяем деньги на реконструкцию, - сказал Владимир Фроленко.

Что касается заявления Юрия Загороднего, то Владимир Фроленко отметил, что тот не живет в Николаеве, мало здесь бывает и не разбирается в ситуации на местах.

Юрий Загородний и Владимир Фроленко, архивное фото

— Проблема в том, что Юрий Иванович не живет здесь в Николаеве и мало здесь бывает. И проблемы, которые обсуждаются в областном совете и в городе - он просто не знает этой информации, - сказал Владимир Фроленко.

При этом, он заявил о неопытности Юрия Загороднего и считает, что тот должен был позвонить ему, а не спешить давать комментарии журналистам.

— И так, как ему преподнес журналист, манипулируя им… Юрий Иванович - все-таки народный депутат, он должен понимать, как ему преподносят вопрос. Когда я слушал, как ему преподносили этот вопрос, то журналист преподносил ему уже с ответом. Он задает так вопрос, что на него уже есть готовый ответ. Юрий Иванович его вопрос переводит в свой ответ… Если бы он был опытным политиком - он бы воздержался от ответа. Так как решения фракции еще не было, и он не разобрался в этом вопросе. Ему преподнесли его, «А поддерживаете ли вы выделение денег на флаг?», а он не знал даже, о чем идет речь. Он поспешил с ответом. Нельзя так делать. Если вы опытный политик, значит, надо было воздержаться от ответа, позвонить хотя бы мне, я же все таки там работаю в облсовете и понимаю, на что выделяются эти деньги, решение даже почитайте. Там же не написано в решении сессии, что выделяются деньги на флаг. Там написано, что на реконструкцию этого сквера, - сказал Владимир Фроленко.

Ранее глава облсовета Анна Замазеева на примере своего заместителя Владимира Фроленко заявила, что в Николаевском областном совете «стираются оппозиции и коалиции». На вопрос о том, как может работать в тандеме власть и оппозиция, Владимир Фроленко ответил, что облсовет — не место для политики.