Члены фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об осуждении событий, произошедших возле здания Офиса Президента в субботу 20 марта.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Инициаторами соответствующего проекта № 5295 выступают 130 народных депутатов от «Слуги народа». Среди них также николаевские нардепы Ирина Аллахвердиева, Максим Дырдин, Игорь Копытин, Игорь Негулевский, и Александр Пасечный. Подписался и глава фракции «Слуга народа», николаевец Давид Арахамия.

Текст документа пока что отсутствует на сайте Рады. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.

Напомним, 20 марта у Офиса президента состоялась акция в поддержку Сергея Стерненко, ее участники бросали в здание файеры и подожгли табличку «Президент Украины».

Также митингующие разбили стекло одной двери Офиса президента. Впоследствии полиция задержала одного из участников акции Владислава Сорда (Стафийчука). Ему инкриминируют ч. 4 статьи 296 (хулиганство), санкция предусматривает 3-7 лет лишения свободы. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что полицейские задержали человека, «который бил стекла в дверях Офиса президента».