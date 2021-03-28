Депутат Николаевского областного совета от «Европейской Солидарности» Виктория Москаленко считает, что для решения вопроса со скидкой на электроэнергию для жителей Южноукраинска необходимо обратиться к президенту.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Депутат отметила, что видит необходимость в выражении позиции региональных властей по данному вопросу.

— Мне кажется, что сами «слуги народа» заигрались в политику. Предложение от Москаленко для них, знаете, как красная тряпка. Здесь я тоже хотела ввязаться в бой с президентом Украины по тарифам, потому что все три областных совета обратились, там где расположены атомные станции. Я нашла своих коллег по Ровенскому областному совету, тем более, там глава от «Европейской Солидарности», посмотрела, как они оформили это обращение, и, конечно считала и до сегодняшнего дня считаю, что позиция региональных властей должна быть, — сказала Виктория Москаленко.

По ее мнению, для привлечения внимания к проблеме жителей 30-километровой зоны от АЭС нужно обращаться не только в Кабинет министров, но и непосредственно к президенту.

— Это 141 тысяча человек, нужно добивать этот вопрос. Есть обращение к Кабинету министров от главы областного совета. А я вижу, что нужно обращение к президенту Украины. Тем более, есть петиция, которая уже набрала больше 26 тысяч голосов. Я это отслеживаю, потому что направила письмо на Офис президента от себя лично, как от депутата, я тоже имею на это право. Пусть они скажут свою позицию, — заявила депутат.

Кроме того, Виктория Москаленко заявила о готовности объединить усилия с представителями партии «Слуга народа» по данному вопросу.

— Ни при каких властях не было уменьшения этого 30-километрового тарифа. И, кстати, тут я готова объединить усилия с народными депутатами из «Слуги народа», я здесь их поддерживаю. Я бы еще объединила все областные советы на этих территориях и поехала бы прямо на прием в Кабинет министров, к господину Шмыгалю, который очень далек от проблем людей, — добавила Виктория Москаленко.

Напомним, 13 января НикВести писали, что Кабинет Министров лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, скидки на электроэнергию. К такой категории относятся и жители Южноукраинска.

Позже глава Николаевского областного совета Анна Замазеева обратилась к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть решение Кабмина и возобновить льготы для жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС.