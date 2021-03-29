Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким рассказал о результатах работы представителей президентской партии «Слуга народа» в Николаевской области на протяжении последних полутора лет.

Об этом шла речь на его пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.

Журналист Олег Деренюга попросил главу ОГА назвать ощутимые достижения «слуг народа» за полтора года в Николаевской области. Виталий Ким ответил, что их много, среди прочих перечислив реформу децентрализации, разработку закона о земельном рынке, проект президента «Большая стройка» и т.п.

Виталий Ким

— Много их. Знаете, человек так устроен, что мы очень быстро привыкаем к хорошему и считаем, что так было всю жизнь. Смотрите, императивный мандат, референдум, импичмент, закон о рынке земли № 2194, думаю, еще месяц, и он будет подписан, чего ждут много людей для распаевания, децентрализация, процесс которой пошел, «Большая стройка». И вообще, я считаю, что через два года закончатся дороги, которые нужно строить, ремонтировать, если такими темпами «слуги» будут строить дороги в Украине. Поэтому таких вопросов много. Вы задайте себе вопрос — лучше сейчас или было два года назад? Мы вообще помним, как это было? — отметил Виталий Ким.

Напомним, что среди своих первых достижений Виталий Ким назвал формирование своей команды, определение приоритетов развития области, налаживание работы с центральными органами власти и депутатским корпусом облсовета.

Также Виталий Ким рассказал, что изначально выступил за предложенный Офисом Президента проект по установке к 30-летию независимости Украины гигантского флага в регионах, хотя часть представителей областей выступили против этого.