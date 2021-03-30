Депутаты возобновить закупку «пакетов малыша» через систему Prozorro. Соответствующий законопроект №5064 приняли в целом.

Проект закона поддержали 307 парламентариев.

Документ предлагает определить органы социальной защиты населения по месту жительства родителей учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату/выдачу государственной помощи в связи с беременностью и родами.

Стоимость помощи «пакет малыша» прописана в размере трех прожиточных минимумов на момент проведения аукциона и дальнейшее определение конечной цены в результате аукциона.

В январе в Минсоцполитики объяснили, почему задерживается выдача бэби-боксов для новорожденных

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» № 930-ІХ.