Николаевский городской голова Александр Сенкевич резко ответил на вопросы жителей Николаева о выделении из бюджета города денег на установку в городе гигантского флага за 27 миллионов гривен.

Об этом он сказал во время прямого эфира в социальных сетях сегодня, 30 марта, - пишут НикВести.

— Много кто больше чем коронавирусом и вакцинацией озабочены по поводу флага. Вы уже задолбали с этим флагом, я уже не знаю, как отвечать, засуньте себе эти вопросы по поводу флага в задний карман и носите там. Я вам отвечаю еще раз, в бюджете Николаева на установку флага не выделено ни копейки. А то вы уже потратили эти деньги на флаг, на дороги, на все потратили. Нет там этих денег. Если у вас есть деньги, которые вы хотите потратить на дороги, пожалуйста, завтра сброшу вам карточку, кидайте на эту карточку, будем за эти деньги ремонтировать дороги. Если кому-то лично нужен еще дополнительно флаг - бросайте деньги на эту карту, будем использовать, нормальный построим для вас флажочек, поставим на площади, скажем «За деньги подписчиков Сенкевича в Инстаграфе и Фейсбуке». Жители области тоже скинуться на флажочек, будем вставлять..., - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, в Николаеве к 30-летию Независимости Украины по поручению Офиса президента хотят установить 70-метровый флаг Украины и облагородить прилегающий к нему сквер «Юных героев». Инициатором проекта выступил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. Предварительная стоимость реализации - 27 миллионов гривен. Из них, по словам губернатора, государственный бюджет выделит 14 миллионов гривен, еще 5 миллионов гривен дал областной совет. В Николаевской ОГА ожидают, что из бюджета Николаева на это выделят оставшиеся 8 миллионов гривен.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города нет денег на установку флага.