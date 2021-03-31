Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал, что в ближайшее время продолжатся работы по ремонту улицы Потемкинской.

Об этом мэр сказал вчера, 30 марта, во время прямого эфира в социальных сетях, - пишут НикВести.

— Потемкинскую продолжат делать, я надеюсь, в этом месяце, продолжатся работы по ее ремонту. Кажется, от Гражданской улицы в направлении Соборной и до Лягина, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, ремонтные работы по улице Потемкинской начались в сентябре 2020 года с участка между Садовой и Инженерной. Подрядчик демонтировал старое асфальтовое покрытие от бордюра к бордюру, а также между трамвайными рельсами. Вместо асфальта там была уложена брусчатка.

Департамент ЖКХ 22 мая 2020 года объявил тендер по текущему ремонту улицы Потемкинской от улицы Садовой до Лягина с ожидаемой стоимостью работ в 13 миллионов 866 тысяч 460 гривен.

Участие в аукционе приняли всего две компании: ООО «Гранит-001», которое согласилось работать за 8 миллионов 214 тысяч 744 гривны и ООО «Лидер», которое согласилось выполнить работы за сумму, которая оказалась на 6 гривен меньше чем у конкурента. В итоге чиновники отдали предпочтение более выгодному предложению и заключили с компанией «Лидер» договор.

Согласно сайту Министерства юстиций Украины компания «Лидер» была зарегистрирована в поселке Таировский Одесской области 14 лет назад.Фирма занимается производством изделий из пластмасс, изготовлением изделий из бетона для строительства, монтажом водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования, строительством дорог и автострад.

Напомним, директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявил, что на полноценный ремонт дороги по улице Потемкинской в Николаеве необходимо около 1 миллиарда гривен.