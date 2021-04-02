Полиция Николаевской области проверит факт возможного нарушения трудового законодательства коммунальным предприятием «Николаевкоммунтранс» за привлечение к работе по сортировке мусора на городской свалке ТБО.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что сегодня, 2 апреля, с целью обнаружения нелегальных мигрантов, недопущения использования нелегального труда, в том числе эксплуатации детей, выявления нарушений трудового законодательства и лиц, находящихся в розыске, а также проверки условий проживания детей привлекли сотрудников управления миграционной полиции, отдела ювенальной превенции, управление уголовного розыска и спецназовцев, которые обеспечивали общественный порядок. В поселении на николаевской свалке обнаружили несколько семей - 29 взрослых и 32 детей в возрасте от одного года до 17.

Во время проверки документов полицейские установили, что большинство из них приехали из Мукачево Закарпатской области.

«Со слов граждан, все они прибыли в Николаев на заработки - собирать и сортировать мусор. Проживают целыми семьями рядом со свалкой во временных помещениях, в которых отсутствуют условия для проживания детей», - говорится в сообщении.

По результатам профилактического рейда в отношении 11 взрослых составлены административные протоколы по статье 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», которые для принятия решения будут направлены в суд.

«Сейчас полицейские проверяют законность пребывания и трудоустройства в области указанных граждан, а также факт возможного нарушения трудового законодательства коммунальным предприятием, которому принадлежит свалка. Кроме того, будет тщательно проверена информация о возможной эксплуатации детского труда», - говорится в публикации.

После проведения всех проверок, следователями будет дана правовая квалификация.

В ноябре Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах строительства на полигоне ТБО города линии по сортировке мусора. По его словам, это произойдет после того, как новоизбранные депутаты горсовета утвердят необходимые для проведения закупки оборудования документы.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает приоритетом своей команды внедрение в Николаеве раздельного сбора мусора.