В мире по состоянию на утро 4 апреля зафиксировали 131 381 780 случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
В частности выявлено 2859571 летальный случай, выздоровели 105 753 963 человека.
С начала новых суток зафиксировано 31470 новых случаев, умер 581 человек.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (31383126), Бразилия (12953597) и Индия (12484509).
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 738 человек, зафиксировано 258 летальных случаев, 4 657 пациентов выздоровели. Всего за сутки сделали 75 538 тестов.
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В мире по состоянию на утро 4 апреля зафиксировали 131 381 780 случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.
В частности выявлено 2859571 летальный случай, выздоровели 105 753 963 человека.
С начала новых суток зафиксировано 31470 новых случаев, умер 581 человек.
Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (31383126), Бразилия (12953597) и Индия (12484509).
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 738 человек, зафиксировано 258 летальных случаев, 4 657 пациентов выздоровели. Всего за сутки сделали 75 538 тестов.
Ранее сообщалось, что в Николаеве за сутки зафиксировано 209 больных коронавирусом