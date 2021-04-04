В мире по состоянию на утро 4 апреля зафиксировали 131 381 780 случаев заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В частности выявлено 2859571 летальный случай, выздоровели 105 753 963 человека.

С начала новых суток зафиксировано 31470 новых случаев, умер 581 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (31383126), Бразилия (12953597) и Индия (12484509).

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 13 738 человек, зафиксировано 258 летальных случаев, 4 657 пациентов выздоровели. Всего за сутки сделали 75 538 тестов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве за сутки зафиксировано 209 больных коронавирусом