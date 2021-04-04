«Выборы на 87 избирательном округе в Ивано-Франковской области - это циничное и безграничное своеволие. Результаты голосования на глазах у всей страны нагло подгоняли под кандидата от партии власти, заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Таков логическое продолжение курса, который был избран с антиконституционного роспуска Верховной Рады восьмого созыва, подчеркнул он.

— Теперь от такого волюнтаризма страдают даже те, кто аплодировал незаконным решением ранее или и помогал их« узаконивать ». Ничего удивительного, так происходит всегда. Произвола поедает своих последователей, - отметил лидер НФ.

Он напомнил, что в 2012 году тогдашняя власть хотела украсть у оппозиции победу в десятках округов.

— Став на путь Януковича, финиш будет аналогичным. Перед тем, как запускать станок административного давления, фальсификаций и беззакония, надо всегда помнить, чем в Украине заканчивали те, кто начинал это практиковать, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что по данным ЦИК на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.

Кандидат в народные депутаты от партии За будущее Александр Шевченко заявил, что готовит иски в суд о пересчете голосов на избирательном участке и Ивано-Франковской области.