«Выборы на 87 избирательном округе в Ивано-Франковской области - это циничное и безграничное своеволие. Результаты голосования на глазах у всей страны нагло подгоняли под кандидата от партии власти, заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.
Таков логическое продолжение курса, который был избран с антиконституционного роспуска Верховной Рады восьмого созыва, подчеркнул он.
— Теперь от такого волюнтаризма страдают даже те, кто аплодировал незаконным решением ранее или и помогал их« узаконивать ». Ничего удивительного, так происходит всегда. Произвола поедает своих последователей, - отметил лидер НФ.
Он напомнил, что в 2012 году тогдашняя власть хотела украсть у оппозиции победу в десятках округов.
— Став на путь Януковича, финиш будет аналогичным. Перед тем, как запускать станок административного давления, фальсификаций и беззакония, надо всегда помнить, чем в Украине заканчивали те, кто начинал это практиковать, - подчеркнул Арсений Яценюк.
Ранее сообщалось, что по данным ЦИК на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.
Кандидат в народные депутаты от партии За будущее Александр Шевченко заявил, что готовит иски в суд о пересчете голосов на избирательном участке и Ивано-Франковской области.
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«Выборы на 87 избирательном округе в Ивано-Франковской области - это циничное и безграничное своеволие. Результаты голосования на глазах у всей страны нагло подгоняли под кандидата от партии власти, заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.
Таков логическое продолжение курса, который был избран с антиконституционного роспуска Верховной Рады восьмого созыва, подчеркнул он.
— Теперь от такого волюнтаризма страдают даже те, кто аплодировал незаконным решением ранее или и помогал их« узаконивать ». Ничего удивительного, так происходит всегда. Произвола поедает своих последователей, - отметил лидер НФ.
Он напомнил, что в 2012 году тогдашняя власть хотела украсть у оппозиции победу в десятках округов.
— Став на путь Януковича, финиш будет аналогичным. Перед тем, как запускать станок административного давления, фальсификаций и беззакония, надо всегда помнить, чем в Украине заканчивали те, кто начинал это практиковать, - подчеркнул Арсений Яценюк.
Ранее сообщалось, что по данным ЦИК на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.
Кандидат в народные депутаты от партии За будущее Александр Шевченко заявил, что готовит иски в суд о пересчете голосов на избирательном участке и Ивано-Франковской области.