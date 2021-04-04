Гражданская сеть «ОПОРА» заявляет о несоблюдении на избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области на выборах народного депутата Украины права избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте сети.

«Чрезвычайный вызов для демократичности и законности выборов в округе требует от государства и правоохранительных органов неотложных действий по установлению виновных в возможном искажении результатов голосования и вероятных мошеннических действий с избирательной документацией. В случае отсутствия объективных и комплексных расследований, результаты промежуточных выборов народного депутата Украины будут иметь низкую общественную легитимность», - говорится в сообщении.

Наблюдатели ОПОРЫ настаивают на расследовании всех без исключения версий о причинах несоответствия данных протоколов УИК и результатов повторного подсчета голосов, а также других правонарушений.

Отмечается, что процесс установления итогов голосования сопровождался чрезмерной политизацией работы членов ОИК и постоянными ротациями в ее составе «на основе непубличных партийных афиляций», что негативно повлияло на способность комиссии организовано и беспристрастно реагировать на проблемы избирательного процесса.

Окончательные итоги голосования, установленные ОИК, базируются на решениях комиссии о признании недействительным голосования на 5 избирательных участках, а также учитывают несовпадение между первичными протоколами 6 УИК и данными повторного подсчета голосов. Выявленные проблемы повлияли на окончательные результаты голосования в одномандатном избирательном округе.

По результатам повторного подсчета голосов на 6 из 20 избирательных участков количество голосов избирателей в поддержку Александра Шевченко (партия «За майбутнє») уменьшилось. По данным протоколов 6 УИК за кандидата вместе было отдано 1676 голосов, тогда как повторный подсчет подтвердил наличие только 1172 бюллетеней в его поддержку.

«Особенностью проблемной ситуации является то, что данные протоколов УИК и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку кандидата Александра Шевченко, но соответствуют друг другу по количеству неиспользованных и выданных бюллетеней, подписей в списках избирателям, количествах голосов в поддержку других кандидатов», - говорится в сообщении.

На момент принятия ОИК решений о повторном подсчете голосов и во время его проведения субъектами избирательного процесса не было предоставлено убедительных доказательств о нарушениях со стороны членов УИК, свидетельствующих о фальсификации ими результатов голосования. Зато члены УИК озвучивали предположения о нарушении целостности упаковки избирательной документации с их участков, которое могло произойти уже после передачи бюллетеней в ОИК. И хотя эти заявления пока не имеют юридического подтверждения и достаточной доказательной базы, ОПОРА требует от Национальной полиции Украины безотлагательно их изучить и обнародовать предварительные результаты расследования.

«Национальная полиция Украина, по нашему мнению, должна оперативно собрать свидетельства и документы от членов избирательных комиссий, кандидатов, официальных наблюдателей и других субъектов избирательного процесса, которые находились на УИК округа и на заседаниях ОИК. Правоохранительным органам принципиально важно выявить и обнародовать все доказанные факты, касающиеся процесса хранения и охраны избирательных бюллетеней в помещении ОИК, присутствии членов ОИК и субъектов избирательного процесса в помещении ОИК на различных этапах процесса установления итогов голосования», - говорится в заявлении.

Наблюдатели ОПОРЫ, в свою очередь, выражают готовность содействовать правоохранительным органам в расследовании, давая показания и имеющиеся у них доказательства.

ОПОРА выражает обеспокоенность отсутствием публичной реакции Службы безопасности Украины на обвинения со стороны отдельных субъектов избирательного процесса в адрес ее подразделения относительно возможного вмешательства в процесс установления итогов голосования.

Сообщается, что 1 апреля 2021 представители СБУ находились в здании, в котором находится помещение ОИК, вероятно по вызову по безопасности ситуации. Учитывая публичные заявления участников выборов, ОПОРА публично обращается к СБУ о необходимости обнародования с их стороны всей хронологии пребывания представителей в здания, в котором размещается ОИК, документальные основания для такого присутствия, опубликовать соответствующие видеоматериалы, а также прореагировать на обвинения кандидата.

«По нашему мнению, функции государства по обеспечению законности выборов в кризисных ситуациях требуют высоких стандартов прозрачности и открытости, особенно о ходе избирательного процесса, который должен быть максимально открытым и гласным. ОПОРА обращает внимание, что на текущий момент существует публичное подтверждение факта нахождения сотрудников СБУ в здание, в котором размещается помещения ОИК, а не в самом ее помещении», - говорится в сообщении.

ОПОРА предложила МВД Украины и Национальной полиции Украины интенсифицировать работу оперативного штаба по мониторингу законности выборов в ОВО № 87 и обеспечить ежедневное информирование о предварительных версиях следствия по резонансным нарушениям законодательства и принятых правоохранителями мероприятиях. При этом ОПОРА призывает субъекты избирательного процесса и СМИ воздержаться от односторонних выводов и способствовать установлению всех обстоятельств правонарушений, не распространять дезинформацию и сообщения, которые не способствуют установлению фактического хода событий.

Центральная избирательная комиссия, с учетом решений судов и требований законодательства, должна в полной мере воспользоваться своими контролирующими полномочиями и способствовать решению проблем процесса установления итогов и результатов голосования, считают в ОПОРЕ.

Отмечается, что на данном этапе развития украинской системы выборов, информационно-коммуникационных систем, публичности всех процессов, представляется перспективным воспроизведение реального течения процесса, установление ответственных за исчезновение избирательной документации.

Ранее сообщалось, что по данным ЦИК на довыборах в Верховную Раду Украины на 87-м округе в Ивано-Франковской области победил кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк.

Кандидат в народные депутаты от партии За будущее Александр Шевченко заявил, что готовит иски в суд о пересчете голосов на избирательном участке и Ивано-Франковской области.