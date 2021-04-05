Согласно Конституции Украины, единственным государственным языком в Украине является украинский, поэтому заявление пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель о «русском украинском языке» не соответствуют Основному закону нашего государства.

Об этом в эфире «Прямой» заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

— Три недели назад президент Зеленский на форуме «Украина 30» сказал, что в нашей стране государственным языком является один — украинский, и для него должны быть созданы лучшие условия. Если продолжить его слова, то должен имплементироваться и эффективно действовать закон о языке. Итак, к концу года, как это определено стратегией действий правительства на 2021 год, должна появиться государственная программа развития и освоения украинского языка. В то же время имеем сегодня слова пресс-секретаря президента. У меня возникает простой вопрос: мы теперь на кого ориентируемся? Поэтому я, как уполномоченный по защите государственного языка, совершенно не реагирую на такие заявления на некоторых телеканалах, которые к счастью, не пользуются популярностью среди сознательных украинцев, — сказал Тарас Креминь.

Он также отметил, что заявления пресс-секретаря Владимира Зеленского противоречат нормам Конституции Украины.

— Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, поэтому кодификация русского языка в Украине невозможна. Поэтому я не разделяю подобных заявлений (Юлии Мендель, — прим.) И считаю их такими, которые не имеют никаких перспектив. Кроме того, статьей 10 Конституции Украины определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Если кто-то переживает за язык нацменьшинств и коренных народов, им предоставлены право, условия для лучшего развития, определенные Основным законом, — отметил Тарас Креминь.

Отметим, в эфире программы «Взгляд с Банковой» на госканале «Дом» Юлия Мендель заявила, что Россия не является монополистом русского языка и необходимо громко заявить о том, что в Украине есть «украинский русский язык».

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине должен развиваться не только государственный украинский язык, но и русский и другие языки нацменьшинств.