Николаев присоединится к инициативе Офиса президента Украины по установке огромного флага и реконструкции сквера в том случае, если бюджетная комиссия города найдет деньги на этот проект.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как известно, в Николаеве к 30-летию Независимости Украины по поручению Офиса президента хотят установить 70-метровый флаг Украины и облагородить прилегающий к нему сквер «Юных героев». Инициатором проекта выступил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. Предварительная стоимость реализации - 27 миллионов гривен. Из них, по словам губернатора, государственный бюджет выделит 14 миллионов гривен, еще 5 миллионов гривен дал областной совет. В Николаевской ОГА ожидают, что из бюджета Николаева на это выделят оставшиеся 8 миллионов гривен.

На вопрос ведущего о реконструкции данного сквера, Александр Сенкевич ответил, что реконструировать сквер безусловно нужно, однако он не знает, реально ли найти на эти цели деньги в бюджете.

— Сегодня работает бюджетная комиссия Николаевского городского совета, которая должна одобрить наши расходы бюджета развития Николаева, потому что этого ждет и управление капитального строительства, департамент ЖКХ и департамент энергоэффективности. Сегодня они не могут нормально работать, потому что часть их финансирования заморожена. Поэтому, если комиссия примет решение о том, что мы можем снять деньги и переместить на реконструкцию сквера «Юных героев», это может произойти. Сегодня я не знаю, насколько это реально, — рассказал Александр Сенкевич.

При этом, мэр Николаева заявил, что народные депутаты Украины, представляющие регион в Верховной Раде, могли бы оказать финансовую помочь и выделить необходимые деньги в качестве государственной субвенции.

— Мы обращаемся еще и к депутатам Верховной Рады, чтобы они нам помогли какой-то субвенцией из государственного бюджета. Все-таки, в этом году 30 лет независимости Украины, и могли бы к этому празднику какие-то дополнительные субвенции на ремонт этого сквера выделить из государственного бюджета, — добавил городской голова.

Ранее депутат Николаевского областного совета от «Европейской солидарности» Виктория Москаленко обратилась к главе ОГА и главе облсовета с предложением выделить средства на доплату медикам вместо выполнения «указаний Киева» по инсталляции гигантского флагштока.