Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завтра, 13 апреля, с рабочим визитом посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом обсудит стягивание российских войск к украинской границе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Завтра в Брюсселе пройдет заседание комиссии Украина-НАТО.

«Глава МИД Украины и НАТО обсудят обострение Российской Федерацией ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что заседание комиссии созвано в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. Эта статья предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций Украины с Альянсом в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

«Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива», — добавили в МИД.

Напомним, Министерство обороны Украины располагает информацией о том, что Россия наращивает боевой потенциал группировки войск на оккупированных ею территориях и вблизи границ Украины.

Сообщалось, что Государственный секретарь Энтони Блинкен США и министр обороны Ллойд Остин отправятся на следующей неделе в Брюссель для обсуждения скопления русских войск у границ Украины.