Глава бюджетной комиссии Николаевского горсовета Федор Панченко не считает, что его комиссия блокирует работу управлений и департаментов мэрии. По его словам, жалобы на его работу и комиссии, в частности, не поступали.

Об этом он сказал НикВестям, комментируя заявление главы фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяны Домбровской.

Она обвинила Федора Панченко как главу бюджетной комиссии в некомпетентности, из-за чего, по ее мнению, блокируется работа управлений и департаментов горсовета.

— Я не знаю, с чем связывать эти заявления. Члены комиссии (от «Слуги народа», — прим.) удовлетворены нашей работой. Можно посмотреть запись комиссии от пятницы. Все мы, представители всех фракций, очень дружно, плодотворно, трудимся. Жалобы на то, что не поступают документы, неправильно организовано работа комиссии, ни от одного члена комиссии не поступали, — сказал Федор Панченко.

Ранее Татьяна Домбровская грозила членам бюджетной комиссии передать их телефонные номера людям, чтобы они сами объясняли, почему не выделяются деньги на выполнение мероприятий программы «Теплый дом».

Федор Панченко рассказал, что его номер Татьяна Домбровская уже передала людям, однако ему пока никто не звонил. Депутат признался, что не против, чтобы у людей был его номер.

— Я абсолютно не считаю, что это плохо. Я не против, — сказал Федор Панченко.

По словам Федора Панченко, Татьяна Домбровская сообщила людям только его номер телефона.