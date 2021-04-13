Спустя десять дней после первого общения по телефону президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в прессе всплывают его новые подробности. Стало известно, что американский лидер сказал о вмешательстве в выборы в США украинских олигархов. А Владимир Зеленский сообщил собеседнику о пяти подозрениях, подготовленных по делу Игоря Коломойского.

Об этом пишет сайт ZN.UA со ссылкой на свои источники.

По данным сайта, Джо Байден посетовал, что некоторые украинские олигархи пытались помешать его избирательной кампании. На что Зеленский ответил: да, некоторые и мне мешали. Правда, не упомянул, что мешавший Байдену сильно помогал победить ему.

Затем президент Украины сообщил американскому коллеге, что в нашей стране есть пять олигархов. Однако в разговоре прозвучала лишь одна фамилия — Коломойский.

— Зеленского хорошо подготовили к беседе, и он, предполагая, что американцев прежде всего интересует именно эта персона, на опережение сам заговорил о Коломойском и «Привате», сообщив Байдену, что по данному кейсу подписано уже пять подозрений, — пишет сайт.

Что же касается ПДЧ (Плана действий относительно членства в НАТО), получением которого вдруг загорелась команда Зеленского, то на сей счет Байден, по свидетельству источников, изрек: «Делайте реформы и это поможет осуществить вашу мечту».

По данным издания, несмотря на нескрываемое ликование Банковой по поводу самого факта состоявшейся беседы, в ней было мало конкретики.

Джо Байден, несмотря на анонсированную его окружением подготовку стратегии по Украине, в разговоре с Владимиром Зеленским не озвучил никакой четкой новой «дорожной карты», дальнейшего развития двусторонних отношений.

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и некоторых членов его семьи.

Также в декабре 2020 года прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо.

Также Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского «в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел», и в их отмывании в США. Возбудили соответствующее дело.