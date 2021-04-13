Вывести недостроенный ракетный крейсер «Украина» с Николаевского судостроительного завода (бывший завод имени 61 коммунара) можно вывести только после проведения дноуглубительных работ.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко.

— На сегодняшний день Министерством обороны инициировано рассмотрение правительственного решения о дальнейшей судьбе этого крейсера «Украина» потому что он не нужен Вооруженным силам, - сказал Валерий Иващенко.

По его словам, есть несколько вариантов, что может быть с крейсером. В частности, вариант демилитаризации судна логический, однако экономически нецелесообразный. Ведь средства, которые можно будет получить от реализации отдельных частей корабля, не перекроют затраты на демонтаж и утилизацию. В то же время дальнейшее содержание крейсера на Николаевском судостроительном завода также приводит к значительным финансовым потерям, а вывести корабль из завода возможно только после проведения дноуглубительных работ. Превращать крейсер в музей также нецелесообразно, отметил чиновник.

— Наиболее целесообразным было бы после основательной работы специалистов с привлечением концерна «Укроборонпром» и Министерства обороны, прежде всего Военно-морских сил, принять решение о том, что с этого крейсера можно использовать в интересах Военно-морских сил, нужно демонтировать, провести оценку технического состояния и тех работ, которые необходимо осуществить, чтобы ставить вопрос о его дальнейшей реализации, - отметил Валерий Иващенко.

Напомним, что 26 октября 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром». Завод сам подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве. На данный момент предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.

Ранее в январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

В марте этого года глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что после подписания ряда необходимых документов крейсер «Украина», который находится у причальной стенки завода, переделают в плавучий музей.

Ранее вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что в Кабинете министров готовятся документы для демилитаризации Николаевского судостроительного завода (бывший завод имении 61 коммунара), который входит в состав госконцерна «Укроборонпром».