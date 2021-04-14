Нардеп от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что вопрос контрабанды и теневой экономики в Украине .

Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

При этом, по его словам, за полтора года власть мало что делала для борьбы с этой проблемой. По его мнению, решение СНБО о санкциях против топ-контрабандистов должно стать отправной точкой.

— Бесспорно, решения, которые принял СНБО, не являются инструментом для противодействия контрабанде. Мы должны быть честными перед собой: за полтора года борьбы с контрабандой нам как власти нечем гордиться, — отметил нардеп.

В то же время он уверен, что решение СНБО должно стать отправной точкой, с которой начнется отсчет борьбы с этим позорным явлением.

Даниил Гетманцев заявил, что правоохранительные органы деградировали за последние десятилетия.

— Проблема слишком сложная и решение ее требует неординарных решений и огромных усилий. В стране, в которой идет война, уклонение от налогообложения — это преступление особой общественной опасности, — добавил парламентарий.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов озвучил список «топ-10 контрабандистов», попавших под санкции СНБО. Решение о введении санкций было принято на заседании 2 апреля.

Владимир Зеленский заявил, что впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы, имущество лиц, которых – по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным СБУ – можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.