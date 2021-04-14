Глава фракции партии «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева считает, что городская власть недостаточно помогает местному бизнесу пережить карантин. Город дает вялотекущие обещания в качестве реакции на протесты улицы.

Об этом Елена Киселева заявила в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

По ее мнению, город должен отказаться от финансирования некоторых программ для экономии бюджета.

— Всю нагрузку и все негативные явления, которые несет на себе карантин, нужно делить поровну. Как предприниматели, так и город. Город должен отказаться от каких-то программ и проектов, например, как минимум, иллюминацию погасить. Отказывается внести предложения для предпринимателей. Ранее отказывался до тех пор, пока, как я понимаю, люди не вышли на улицу. А когда люди вышли на улицу, будут придумывать быстрые решения, — считает Елена Киселева.

Депутат также раскритиковала городскую власть за то, что за год действия карантина в Николаеве не уровняли арендные ставки для предпринимателей.

— У нас есть начисления ставок арендной платы. Скажите мне, какая разница во время карантина между закрытым киоском и закрытым торговым комплексом? Почему у нас разная арендная ставка. За год действия карантина, мы как минимум должны были проанализировать все хозяйствующие субъекты и как-то их уровнять и сделать ее одинаково минимальной для всех, — сказала Елена Киселева.

Как сообщалось, лидер фракции «Европейской Солидарности» в Николаевском городском совете Елена Киселева не верит, что государство поможет разобраться с долгами облтеплоэнерго перед «Николаевгазом», которые возникли из-за разницы в тарифах на транспортировку газа.