Лидер фрацкии «Европейской Солидарности» в Николаевском городском совете Елена Киселева не верит, что государство поможет разобраться с долгами облтеплоэнерго перед «Николаевгазом», которые возникли из-за разницы в тарифах на транспортировку газа.

Об этом она сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич предположил, что долги КП «Николаевоблтеплоэнерго» перед «Николаевгазом» нужно будет покрывать из городской казны, однако полагает, что меморандум между Ассоциацией городов и правительством поможет получить компенсацию из государственного бюджета.

Елена Киселева считает, что такая компенсация маловероятна.

— А это из набора обещаний. Я бы радостно сказала, что обещанного ждут три года, но в данном случае обещанного можем не дождаться. Потому что на предпоследнем пленарном заседании у нас уже были визитеры, в том числе, из «Николаевгаза», которые говорили о том, что «все пропало, всех отключим, денег нет, но вы держитесь». Тоже рассказывали, что все всем пообещали, но опять заплатит за это конечный потребитель. Под конечным потребителем я, в том числе, подразумеваю городской бюджет. Да, наверное, такая практика станет нашей бытностью, потому что обещания даются, но механизм их исполнения почему-то забывается. А самое главное, забывается финансирование под это дать. Да, в таких рисках город Николаев может оказаться. И, может быть, к началу следующего отопительного сезона у нас будет опять состояние турблентности — долги и новые затраты. И эта проблема накапливается, не решается и мы не видим выхода из нее. Там порядка 120 миллиона долга и это был старт этого отопительного сезона, — сказала депутат.

Елена Киселева отметила, что в следующий отопительный сезон коммунальное предприятие войдет с еще большими долгами.

— Но мы же понимаем, что это геометрическая прогрессия. Если долги прошлого сезона не гасятся, то они накапливаются и возникают следующие. То есть проблема в разнице тарифов, а главное — в отсутствии компенсации за эту разницу, которую на себя брало государство. Это является проблемой сегодняшнего дня. Да, Николаев — город не исключительный, но мы все сегодня находимся в состоянии печальки, — резюмировала она.

Ранее стало известно, что из-за ситуации, которая сложилась вокруг экономически необоснованного тарифа на теплоснабжения для коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» прогнозируемые убытки компании к концу года составят около 400 миллионов гривен.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» попросило у городского совета выделить 23 миллиона гривен, которые необходимы, чтобы покрыть долги предприятия перед «Николаевгазом» за транспортировку газа в прошлом году.