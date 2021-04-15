В Николаеве на проспекте Мира демонтируют рекламные биллборды.

Об этом сообщает администрация Ингульского района.

15 апреля подрядная организация ООО «ЕВАКО» начала демонтаж рекламных бордов по проспекту Мира. Работали на рассвете, чтобы не причинять неудобств горожанам.

«Сегодня с 5 часов утра, во избежание неудобств жителям города, подрядной организацией ООО «ЕВАКО» начаты мероприятия по демонтажу рекламных средств по проспекту Мира. Работы выполняются в соответствии с приказами департамента архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета. Деятельность по благоустройству в данном направлении будет продолжаться», — говорится в сообщении.

Ранее на углу улиц Шоссейной и Галины Петровой демонтировали киоски, поскольку они стояли у перекрестка и мешали обзору дороги.