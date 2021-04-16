Гоструд оштрафовал на 3 миллиона гривен сельскохозяйственное предприятие на Николаевщине, где 24 несовершеннолетних работали неофициально.

Об этом сообщает пресс-служба управления Гоструда в Николаевской области.

Отмечается, что в сентябре 2019 года, во время проверки предприятия инспекторами труда, был установлен факт использования ООО «Пономарь» на сельскохозяйственных угодьях, расположенных на территории Широковской ОТГ, незадекларированного труда 24 несовершеннолетних.

По указанному факту Гоструд оштрафовал агрария на 3 миллиона 4 тысячи 560 гривен. Предприятие попыталось оспорить постановление о наложении в Черкасском окружном административном суде, однако ему было отказано в этом. После он подал жалобу в Шестой апелляционный административный суд на решение суда первой инстанции.

Он доказывал, что дети были привлечены к работам в рамках учебного процесса с целью углубления знаний по биологии. Однако суд оставил жалобу без удовлетворения.

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