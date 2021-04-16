Игорь Игнатов на фото крайний справа, фото из архива НикВести

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест Игоря Игнатова, подозреваемого в связи с организованной преступной группой Александра Капитонова («Капитошки»), которая была весьма знаменита в «нулевые» рейдерскими захватами и вымогательством.

Об этом со ссылкой на прокурора Офиса Генерального прокурора Украины Николая Наливайко сообщило издание ZN.ua.

Отмечается, что на судебном заседании присутствовала народный депутат Анна Скороход, которая хотела взять Игоря Игнатова на поруки, но суд ей отказал.

По данному делу Игорь Игнатов уже был приговорен к 7,5 годам лишения свободы еще с конфискацией имущества в декабре 2013-го года Киево-Святошинским районным судом Киевской области. Но Игнатов так и не отбыл в места заключения. По формальным причинам апелляционный суд отправил дело на дополнительное расследование в Генеральную прокуратуру Украины, где оно пролежало более 7 лет.

Игорь Игнатов также является подсудимым по другому уголовному делу. В Высшем антикоррупционном суде Украины идет судебное разбирательство хищений крупной суммы средств с ГП «Укрхимтрансаммиак».

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры бывший и.о. директора предприятия Дмитрий Глазунов и Игорь Игнатов через подконтрольные последние структуры присвоили 43 млн гривен государственных средств. Обоим инкриминируют часть 5 статьи 191 (злоупотребление служебным положением) и часть 3. статьи 209 (отмывание (легализация) средств, полученных преступным путем). Санкции этих статей предусматривают до 15 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

Игорь Игнатов известен в Николаеве тем, что обвинялся в попытке незаконно получить контроль над судостроительным заводом «Океан» в Николаеве благодаря связям в Генеральной прокуратуре. Его имя фигурировало в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, которые могут быть связаны с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры. В январе 2020 года Печерский районный суд на основании показаний Игоря Игнатова наложил арест на имущество Николаевского судостроительного завода «Океан».

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Что касается Анны Скороход, то она в мае 2020 года обвинили собственников завода «Океан» в распиле предприятия и высказала мнение о необходимости его национализации. В июне прошлого года политик посетила завод в Николаеве, ее сопровождали люди, связанные с представителем кипрской компаний Zonel Operations Limited, в частности Анатолий Немов, которого связывают с Игорем Игнатовым и российским олигархом Игорем Юсуфовым.