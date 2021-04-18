Специальные подразделения Российской Федерации готовят провокации на Донбассе. Их задача — нанести максимум потерь личному составу.

Об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил, генерал-майор Виктор Ганущак во время поездки в зону ООС, передает «Укринформ».

По его словам, в дальнейшем возможна эскалация ситуации на Донбассе.

«Будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. У них стоит задача — нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь, где применяются спецподразделения Российской Федерации непосредственно», — заявил Виктор Ганущак.

Он добавил, что спецподразделения РФ используются, чтобы спровоцировать ответный огонь и использовать это в информационной плоскости.

«Они сюда заезжают, они отрабатывают, а также иногда боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят специалисты и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса. Задача у них стоит — нанести урон, чтобы спровоцировать ответный огонь», — пояснили в штабе ООС.

Напомним, 17 апреля два больших десантных корабля Северного флота России прошли протоку Босфор в Турции. Они вошли в акваторию Черного моря.

В этот же день отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Всего туда направили 15 кораблей.