В столице Чехии стену дипломатического посольства Российской Федерации разукрасили кетчупом, таким образом активисты высказали свое отношение к этой стране после заявлений правоохранительных органов о причастности российских спецслужб к взрывам военного склада в 2014 году.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на Aktualne.

Местную полицию вызвали на площадь имени российского оппозиционера Бориса Немцова, у которой стоит российское посольство. Правоохранители задержали семь человек, которые устроили показательную акцию.

Люди, которые облили стену посольства кетчупом, пояснили в комментариях СМИ, кетчуп символизирует кровь, а «режим Путина совершил террористический акт в Чехии».

Отметим, в ответ на информацию о причастности сотрудников российских спецслужб к взрывам на военном складе во Врбетице в 2014 году Чехия может не допустить «Росатом» к совместному проекту.

Ранее НикВести сообщали, что Чешская республика объявила в розыск сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолию Чепигу, замешанных в покушении на Сергея Скрипаля. Их подозревают в подрыве склада с вооружением.