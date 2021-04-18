В столице Чехии стену дипломатического посольства Российской Федерации разукрасили кетчупом, таким образом активисты высказали свое отношение к этой стране после заявлений правоохранительных органов о причастности российских спецслужб к взрывам военного склада в 2014 году.
Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на Aktualne.
Местную полицию вызвали на площадь имени российского оппозиционера Бориса Немцова, у которой стоит российское посольство. Правоохранители задержали семь человек, которые устроили показательную акцию.
Люди, которые облили стену посольства кетчупом, пояснили в комментариях СМИ, кетчуп символизирует кровь, а «режим Путина совершил террористический акт в Чехии».
Отметим, в ответ на информацию о причастности сотрудников российских спецслужб к взрывам на военном складе во Врбетице в 2014 году Чехия может не допустить «Росатом» к совместному проекту.
Ранее НикВести сообщали, что Чешская республика объявила в розыск сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолию Чепигу, замешанных в покушении на Сергея Скрипаля. Их подозревают в подрыве склада с вооружением.
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В столице Чехии стену дипломатического посольства Российской Федерации разукрасили кетчупом, таким образом активисты высказали свое отношение к этой стране после заявлений правоохранительных органов о причастности российских спецслужб к взрывам военного склада в 2014 году.
Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на Aktualne.
Местную полицию вызвали на площадь имени российского оппозиционера Бориса Немцова, у которой стоит российское посольство. Правоохранители задержали семь человек, которые устроили показательную акцию.
Люди, которые облили стену посольства кетчупом, пояснили в комментариях СМИ, кетчуп символизирует кровь, а «режим Путина совершил террористический акт в Чехии».
Отметим, в ответ на информацию о причастности сотрудников российских спецслужб к взрывам на военном складе во Врбетице в 2014 году Чехия может не допустить «Росатом» к совместному проекту.
Ранее НикВести сообщали, что Чешская республика объявила в розыск сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолию Чепигу, замешанных в покушении на Сергея Скрипаля. Их подозревают в подрыве склада с вооружением.