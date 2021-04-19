Главным лоббистом передачи николаевского парка Победы в аренду либо концессию частной компании является глава фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская.

Об этом в своем блоге «Місто і світ» рассказал депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов.

При этом он подчеркнул, что депутаты не могут добиться никакой конкретной информации о данном инвестпроекте, тем временем под него уже перекраивают структуру исполнительных органов Николаевского городского совета. Отвечает за это вице-мэр Дмитрий Лазарев, а лоббирует Татьяна Домбровская.

— О каких именно инновациях и инвестициях идет речь — неизвестно. Хотя говорят об этом много. Больше всего о парке Победы говорит Татьяна Домбровская. Лидер фракции партии «Слуга народа», экс-кандидат в мэры, является наибольшим лоббистом этой истории. Нам говорят о туристических магнитах, инвесторах, жемчужине города и еще об инклюзивном пляже от японского посольства. Сейчас по реконструкции парка Победы силами новоиспеченного руководства Департамента энергоэффективности и инноваций понятно лишь то, что непонятно ничего. Причем всем этим формально руководит вице-мэр Дмитрий Лазарев, который отчитывается о передача парка в стиле победоносных реляций, но не может или не хочет найти время, чтобы доложить рабочей группе по разработке структуры функционал единственного подведомственного ему департамента. Но в парке Победы обязательно будут туристические магниты, жемчужина и инвесторы. Никто и не сомневается. И гостям и жителям города будет, где в начале рабочего дня хлебнуть винца, - заявил Станислав Мартиросов.

В своем видеоблоге политик проиллюстрировал эту ситуацию фразой известного YouTube-блогера Антона Лапенко: «Танечка, я вас ни черта не понимаю». С такой же подписью Станислав Мартиросов опубликовал свой блог на собственном канале в Telegram.

Напомним, ранее Станислав Мартиросов заявил, что вице-мэр Дмитрий Лазарев занимается разработкой структуры мэрии Николаева «втихаря».