Завтрашнюю сессию Николаевского городского совета закрыли для горожан и СМИ, будут присутствовать только депутаты, представители аппарата городского совета и юридического департамента, а также докладчики по сессионными вопросами.

Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

В сообщении сказано, что это связано с ограничениями, действующими в «красной зоне».

— Для информирования общественности, СМИ и всех жителей будет онлайн-трансляция на сайте горсовета, а также в сети youtube на официальном канале по ссылке. Просим с пониманием отнестись ко всем вынужденным ограничениям, которые вводятся исключительно для безопасности и во избежание рисков распространения COVID-19, - указали в мэрии.

Напомним, в Украине каждая четвертая редакция сталкивается с препятствием журналистской работе под предлогом карантина. Журналисты местных СМИ жалуются на закрытость местной власти и избирательность допуска на мероприятия во время пандемии коронавируса.