Вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусу.

Об этом заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, пишет Telegram-канал МОЗ «Коронавирус_инфо».

— Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться, — отметила Ольга Голубовская.

По ее словам, ранее медицинское сообщество считало, что третья волна COVID-19, по аналогии с эпидемией «испанки», будет легче, чем две предыдущие. Но коронавирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейшее развитие пандемии COVID-19 крайне трудно.