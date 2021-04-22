В Николаевской области Ольшанская поселкова община возмутилась деятельностью ООО «Екологічні переробні технології» (ER-tec) - мини-завода по переработке медицинских отходов. Сейчас деятельность предприятия остановлена, его проверяет следствие, но боксы, в которых хранят отходы, никто не собирается очищать, поэтому местные жители опасаются экологической катастрофы.

Об этом речь шла в четверг, 22 апреля, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования, туризма и рекреации, - передает корреспондент НикВести.

— Земельный участок, который находится на нашей территории, его распорядителем является областная государственная администрация. В феврале 2020 года без каких-либо предупреждений и договоренностей с местными жителями начали свою деятельность эти перерабатывающие технологии. Активисты начали противостоять такой деятельности. В феврале 2021 года начались следственные действия, у нас нет документов, позволяющих зайти на эту территорию. Вы видели, что происходит в тех боксах, туда отходы свозили из Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Это все в доступе для грызунов, птиц, они могут это все разносить. Еще волнует вопрос, а кто будет вывозить и утилизировать этот мусор? Это медицинские отходы, не просто мусор. Пробирки с анализами крови, шприцы и тому подобное, - рассказала о проблеме Татьяна Щербина, Ольшанский поселковый голова.

Алла Ряжских, глава постоянной комиссии, сказала, что необходимо обязать собственника утилизировать медицинские отходы за свой счет после окончания следствия.

— Так это следствие может годами длиться. Экологическая катастрофа будет, - добавила Татьяна Щербина.

В итоге Алла Ряжских зачитала рекомендацию комиссии: Обратиться в правоохранительные органы, чтобы собственник опасных отходов обеспечил надлежащее хранение.

До этого жители села Галициново Витовского района Николаевской области пожаловались на новые, и как они считают незаконные, свалки возле населенного пункта.