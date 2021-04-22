парк "Юность"

Мэр Николаева Александр Сенкевич предложил депутатам, которые завтра посмотрят, какие работы ведутся новым арендатором в «Сказке», таким же образом проверить парк «Юность», арендуемый депутатом Владиславом Чайкой и его бизнес-партнерами.

Об этом шла речь на заседании сессии Николаевского горсовета в четверг, 22 апреля, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, завтра, 23 апреля, в «Сказке» состоится выездное заседание нескольких комиссий горсовета. Александр Сенкевич убежден, что новый «арендатор» детского городка взял на себя большое количество обязательств по благоустройству территории в отличие от фирмы «Претор» Владислава Чайки и его бизнес-партнеров, в аренде которых находится парк «Юность».

В свою очередь, депутат «ОПЗЖ» Владислав Чайка отметил, что его предприятие хорошо следит за парком, а городская власть могла бы тоже поучаствовать в его благоустройстве. Отметим, что парк был взят фирмой «Претор» в аренду на 49 лет.

— Я понимаю, что Александру Федоровичу не нравится все то, что делает не он. Это мое мнение. Так вот, взяв парк «Юность» в аренду, наше предприятие этот парк вычистило от травы, поставило охрану, осветило, поставило детские площадки. Да, я не говорю, что там все гладко и все хорошо, но, по крайней мере, все те жители, которые там округе живут и находятся, они довольны тем, что парк убирается, косится трава, и экономятся, между прочим, наши коммунальные деньги, бюджетные. То, о чем вы говорите, подправляется, где-то дорожки будут ремонтироваться, оно все будет делаться. И я от вас не прошу ни финансов, ничего. А самое главное, вы не забывайте, что этот парк городской, и власть могла бы в каких-то долях поучаствовать в его реконструкции и благоустройстве. Но это, конечно, не для вас, — сказал Владислав Чайка.

Владислав Чайка

На это мэр заявил, что Владислав Чайка убрал детские площадки, которые там были, установив всего одну арендованную.

— Я же к вам и обращаюсь как житель того микрорайона, который, собственно, гуляет там со своими детьми. Если вы не знаете, я там через квартал прописан. И вы говорите о каких-то детских площадках, я могу вам сказать, что там установлен одна детская площадка фирмы «Рошен», единственная, которую вы взяли в аренду. Вы же ее не установили. Это один вопрос. А те другие площадки, которые там были, исчезли. Там ездила машина по рельсе, «американские горки», — нет их. Там были карусели — нет их. О каких детских площадках вы говорите? Или их вместе с травой убрали просто? Что же там за трава такая, — сказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич

— Во-первых, качельки и паровозики, о которых вы говорите, убирало ваше коммунальное предприятие «Николаевские парки», — возразил Владислав Чайка. — В каком году, простите? — поинтересовался мэр. — Ну это был 10-й год или 11-й. Вы тогда еще мэром не были, — ответил депутат. — Я тогда, наверное, еще в институте учился. Но это уже было мое КП. — Ну, наверное. Или в школе мэров, не знаю. Поэтому тут, если хотите, я вам лично проведу там экскурсию, покажу что там делается и что будет делаться. А голословно рассказывать, что там делается-не делается — лично ваше мнение, — сказал Владислав Чайка. — Не голословно. Я вам только что привел пример. Что значит голословно. Я вам рассказываю, что я как житель Николаева посещаю периодически парк «Юность» — Но что-то я вас там не видел. — За последние 10 лет там ничего не изменилось в лучшую сторону. Там только хуже стало. Сегодня вы говорите про арендатора («Сказки», -прим.), о том, что там коррупция. Сегодня арендатор в детском городке «Сказка» меняет центральное покрытие на современное, восстанавливает дорожки, восстанавливает автополив, делает зеленые зоны, — отметил городской голова. — Александр Федорович, завтра будет выездная комиссия, мы все увидим, — сказал депутат. — Если вы сделаете хотя бы часть, хоть половину из того, что делает новый арендатор «Сказки», мы все здесь будем аплодировать вам. А пока что, сегодня, в «Юности» появились кафе, появилась платная автостоянка на улице Парковой. И жители мне постоянно пишут письма, что она там незаконная и ночная. Я передам вам письма. — Ну передайте. А я вам передам другие письма, что люди пишут благодарности. Поэтому, я еще раз говорю, это лично ваша точка зрения. Хотите, я вам проведу экскурсию, — предложил Владислав Чайка.

После этого Александр Сенкевич предложил депутатам выехать в парк «Юность» и посмотреть, как фирма Владислава Чайки его благоустроила.

— Хорошо. Я дума, что после того, как ваша комиссия выйдет и проверит работы, которые проводятся в детском городке «Сказка», я предлагаю этой же комиссии вместе с представителями администрации Ингульского района выйти и посмотреть на парк «Юность», бывший «Ленинского комсомола». Посмотрите, предоставите свои предложения, депутаты присоединятся. Мне кажется, это будет справедливо. Как говорят, «обмен любезностями». Это будет нормально, как вы считаете? — резюмировал городской голова.

Ранее Александр Сенкевич заявил о готовности вернуть городу парк «Юность», который находится в аренде у депутата Владислава Чайки, и привести его в порядок.

Ранее, в мае 2020 года, сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что возможный кандидат в мэры города Владислав Чайка в ходе избирательной кампании приведет в порядок территорию парка «Юность», которая находится в аренде.