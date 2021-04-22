Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа», первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Владислав Мартыченко сообщил, что Галициновский сельский совет обязали убрать незаконную свалку до 10 мая.

Об этом депутат рассказал в ходе заседания постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам экологии и охраны окружающей среды в четверг, 22 апреля, сообщает пресс-служба политической силы.

Напомним, жители села Галициново Витовского района Николаевской области пожаловались на новые, и как они считают незаконные, свалки возле населенного пункта.

— Была проведена проверка, составлен акт и выдано предписание председателю общины убрать свалку до 10 мая. Лично приезжал к главе общины Ивану Васильевичу, он сказал, что уберут и вывезут, средства выделят, но вчера поступило обращение, что просто закопали. Вчера приехали, а нам сказали, что просто свернули мусор, чтобы в дальнейшем его вывезти. Мы, как люди, понимаем, что там происходит. Вчера мы зафиксировали этот факт. Сейчас ждем 10 мая. Хочу добавить, что в жалобах было определено, что этим занимается коммунальное предприятие «Дельфин». Сейчас также продолжается государственно надзор, но они ликвидируются. Вот такая ситуация, - сообщил Владислав Мартыченко.

Комиссия облсовета по экологии приняла решение:

— Признать неудовлетворительной работу Галициновского сельсовета относительно обращения с отходами;

— Рекомендовать Галициновскому сельсовету выполнить требования статьи 9 Закона Украины «Об отходах», принять меры и ликвидировать захоронение мусора в незаконном карьере;

— Рекомендовать Южному офису Госаудитслужбы в Николаевской области проверить деятельность ЖКП «Дельфин»;

— Рекомендовать ОГА создать рабочую группу по изучению вопросов утилизации шламовых отходов НГЗ;

— Рекомендовать Госэкоинспекции провести соответствующие проверки.

— Рекомендовать НГЗ поручить независимой лаборатории изучить технические условия и вещества шламохранилища, чтобы информировать местное население.

Ранее сообщалось, что Ольшанская община просит утилизировать склады медотходов на их территории.

Пресс-релиз