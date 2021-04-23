Начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров сообщил, что 700 тысяч гривен, за которые планировали увеличить мощность электросетей в городке «Сказка», пока не выделили.

Об этом он сказал в пятницу, 23 апреля, во время выездного заседания комиссий горсовета в «Сказке», передает корреспондент НикВести.

Напомним, «Сказка» заключила договор с «Николаевоблэнерго» на услуги по присоединению электроустановок городка к новым сетям за 712 530 гривен, чтобы увеличить мощность. При этом от новых сетей планируют запитать и аттракционы нового «арендатора».

Однако, как сообщил Юрий Любаров, деньги на сегодня не выделены, а аналогичный тендер объявлялся и в прошлом году, но был отменен в связи с отсутствием финансирования.

— Они не выделены, денег сегодня нет. Мы просим. Я скажу больше, в 2016 году был разработан проект полной реконструкции электросети, он находится в управлении капитального строительства. Мы не потратили на него ни копейки, его делала управление капстроительства. Я не знаю, сколько они (потратили, — прим.). И работы в 2016 году планировались на сумму 1 миллион 600 тысяч гривен. Если бы мы тогда сделали перекладку электросетей, сегодня не было бы таких технических проблем. Но каждый год мы подаем заявку. 35 киловатт на весь парк — это очень мало. Вы понимаете. Мы просили до 400 киловатт. Сегодня есть тендер, облэнерго выиграло, но денег нет. Мы каждый год подаем. И в прошлом году подавали, проводили тендер, но не было денег, и мы его отменили, — пояснил Юрий Любаров.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич предложил депутатам, которые завтра посмотрят, какие работы ведутся новым арендатором в «Сказке», таким же образом проверить парк «Юность», арендуемый депутатом Владиславом Чайкой и его бизнес-партнерами.