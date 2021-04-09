«Сказка» заключила договор с «Николаевоблэнерго» на услуги по присоединению электроустановок городка к новым сетям за 712 530 гривен, что увеличит электрическую мощность.

Соответствующая информация опубликована в системе публичных закупок ProZorro.

Директор «Сказки» Наталья Федец в комментарии корреспонденту НикВести рассказала, что в детском городке уже давно планировали увеличить мощность электросетей, поскольку система старая, что приводит к перебоям питания и отключениям света.

— Это увеличение мощности электросетей детского городка «Сказка». Там у нас мощность была 35 кВт, и мы ее увеличили до 350. У нас еще в прошлом году это было запланировано, мы обращались в управление культуры, писали письма с лета. Не хватает мощности, например, чтобы подключать иллюминацию, аттракционы, ее не хватало еще летом. Мы просили, чтобы увеличили, потому что электросети старые, и вообще вся коммуникация здесь очень старая, могло выбивать и в щитовой, — рассказала она.

Отвечая на вопросы корреспондента, Наталья Федец отметила, что аттракционы Александра Скрыпина (ФОП «Скрыпин А. А.»), который победил в конкурсе на ведение предпринимательской деятельности в «Сказке», также будут запитаны от данных электросетей.

— Это будет общее потребление электроэнергии. По условиям договора, они будут отдельно оплачивать коммунальные услуги, в том числе за потребленную электроэнергию. Несмотря на ежемесячную плату (за занятие деятельностью, — прим.), у них еще идет оплата за коммунальные услуги, — отметила она.

Ранее депутаты горсовета возмутились, почему детский городок «Сказка», на который Николаев тратит ежегодно по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Как сообщалось, 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин (ФОП «Скрыпин А. А.»).

Отметим, что согласно данным Минюста, Александр Скрыпин является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной, а также устанавливает там аттракционы и каток.

Также известно, что в декабре 2017 года мэрия Николаева без конкурса отдала данной фирме место под каток и заплатила за него 1,5 миллиона гривен за электричество.

Заместитель городского головы Виталий Луков назвал конкурс эффективным управлением коммунальным имуществом.

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что эффективный управленец, который возьмет детский городок «Сказка» в аренду, сможет улучшить качество развлекательных услуг и аттракционов.

В свою очередь, глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе по аренде «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.