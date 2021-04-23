Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь повторно обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой обеспечить в судебном порядке отмену решения Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Тарас Креминь отметил, что вчера, 22 апреля, состоялось очередное пленарное заседание сессии Николаевского городского совета, на которой депутаты «в очередной раз проигнорировали вопрос отмены этого неконституционного решения».

— Хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» - то есть полтора года назад. В связи с этим повторно обращаюсь к ГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке. Николаев остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор действует антиконституционное решение. Мне жаль, что вновь избранные депутаты, как и мэр, сознательно игнорируют законодательство. Разве такое возможно на 30-м году Независимости? — отметил Тарас Креминь.

До этого Тарас Креминь попросил депутатов Николаевского городского совета отменить решение о признании русского региональным языком.

Напомним, в Украине вступил в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В Николаеве на сегодняшний день все еще действует решение горсовета о предоставлении статуса регионального русскому языку, принятое в 2012 году.

Тогда, 21 августа 2012 года, возле здания горсовета произошли столкновения между представителями оппозиции, выступавшей против принятия этого решения, сотрудниками спецподразделения «Беркут» и сторонниками «Партии регионов», по чьей инициативе был принят так называемый «закон Кивалова-Колесниченко», позволяющий официальное двуязычие в регионах с численностью национальных меньшинств более 10%. В 2018 году КСУ признал его неконституционным.