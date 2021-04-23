Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии высылают российских дипломатов. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет РБК-Украина.

В частности, Латвия высылает из страны одного российского дипломата.

— В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории или на территории своих партнеров и союзников, — отметил глава МИД Латвии.

В то же время, в Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя российского посольства в Вильнюсе, где ему вручили ноту, объявляющую двух дипломатов РФ персонами нон грата.

Отмечается, что два сотрудника посольства РФ в Литве объявлены нежелательными лицами в стране за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. Они должны в течение семи дней покинуть Литву.

«Литва приняла это решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике, в знак солидарности с нашим союзником, который пострадал от беспрецедентно опасного нападения, и в знак полной поддержки действий Чешской Республики в ответ на бомбардировки 2014 года и неадекватных ответных шагов России», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить «Росатом» из тендера на расширение АЭС «Дукованы».

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве «персонами нон грата».