Экс-депутат Николаевского облсовета Олег Мудрак посчитал, что чиновники потратят 1868 гривен за обслуживание одного квадратного метра клумб в Николаеве.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге «Непрозорро» в YouTube.

Как сообщалось, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета провел торги на услуги по высадке цветов и уходу за ними на объектах благоустройства города.

— А многие ли знают, где у нас в городе Николаеве вообще цветники или клумбы? Может быть, клумбы еще вспомнят, где расположены. Но наличие в них цветов — вряд ли, — отметил Олег Мудрак.

Победителем тендера стал ФЛП Андрея Мироненко, который, по словам экс-депутата, связан с партией «Пропозицiя», которую представляет мэр Николаева Александр Сенкевич и директор ДЖКХ Сергей Коренев.

— Возникает вопрос, а как же Андрей Мироненко связан с партией «Пропозицiя»? Все очень просто, он является бенефициаром, то есть окончательным выгодополучателем той компании, которая выиграла тендер. А возглавляет эту компанию Дмитрий Маляренко — руководитель Николаевской областной ячейки партии «Пропозицiя», — рассказал он.

Он отметил, что город заплатит по 1868 гривен за обслуживание квадратного метра клумбы до конца года либо тысячу гривен в день за обслуживание всех клумб.

— Если 4 миллиона разделить на площадь 2141, то мы получаем, что компании, представленной от партии «Пропозицiя», город платит 1868 гривен за метр квадратный обслуживания клумбы. Или тысячу гривен в день за обслуживание всех клумб. Я попытался это все перестроить на бытовой уровень. Вот смотрите, дачники-садоводы, есть 6 соток. К вам обращается компания Андрея Мироненко и говорит: «Дайте я буду обслуживать ваш садовый участок, ваши 6 соток, по цене 1868 гривен». 6 соток это 600 метров квадратных, умножаем, получаем, что вы до конца года заплатили бы за свой садовый участок 1 миллион 120 тысяч 971 гривну. И Андрей Мироненко насадил бы цветов, а вы бы радовались. Ну не маразм ли это? Ну не крохоборство ли это? Не мародерство ли это, когда такие суммы проходят тихо, не спеша, лаконично. При этом их даже никто не стесняется показывать, — пояснил он.

Олег Мудрак акцентировал внимание на том, что на обслуживание зеленых зон и скверов проводятся отдельные торги. Однако, по его мнению, чтобы нажиться еще больше, чиновники специально «изымают» из этих зон цветники и проводят по их обслуживанию другие тендеры.