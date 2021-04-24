Депутат Николаевского горсовета от «ОПЗЖ» Максим Невенчанный считает, что нардеп Вадим Новинский фиктивно банкротит свои предприятия, чтобы не платить Николаеву за землю.

Об этом он заявил во время сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, в четверг, 22 апреля, депутаты Николаевского городского совета утвердили проект землеустройства ООО «Наваль Парк». Данное предприятие хочет взять в аренду земельные участки на территории Черноморского судостроительного завода.

При этом решение приняли с условием, что ООО «Наваль Парк» выплатит 22,69 миллиона гривен долга по оплате за землю. Как рассказал городской голова Александр Сенкевич, ранее предприятие обанкротилось, но сейчас появился новый собственник, который и хочет получить земельные участки в аренду.

По мнению депутата Максима Невенчанного, это схема ухода от оплаты за землю. Он предлагал не ставить данный вопрос на голосование до полного погашения озвученной задолженности.

— Александр Федорович выложил очень трогательную историю о том, как одно предприятие обанкротилось, не платило, а потом вообще непонятно, какое предприятие, мы знаем даже чье оно, «случайным образом» завладело активами этого обанкротившегося предприятия и поэтому нежелательно, чтобы оно выплачивало ту сумму задолженности. Мы понимаем, кто конечный бенефициар и кто перекидывает с одной фирмы на другую для того, чтобы не платить деньги. Очень рад, что вы погружены в эту схему платежей, вы знаете, кто, откуда и куда платил. Все-таки есть предложение не выставлять этот вопрос. Потому что еще важный вопрос о передаче какого-то количества многих квадратных метров на безоплатное пользование под застройку для обслуживания строений. Мы прекрасно понимаем, что есть задолженность, задолженность нужно погашать. Другая фирма будет, как вы говорите, это использовать. Я считаю, что это было бы абсолютно справедливо — погасить задолженность, а только после этого рассматривать вопрос. Вы прекрасно понимаете, это просто форма ухода от оплаты аренды. И на это идти нельзя, — сказал Максим Невенчанный.

Максим Невенчанный

— Вы просто все вокруг да около, Максим Андреевич. А кого вы имеете ввиду, когда говорите «знаем»? Вот мы не знаем, кто это? — спросил Александр Сенкевич. — Кто банкротил завод ЧСЗ? — уточнил Максим Невенчанный. — Да. — Мы знаем. Новинский. — Ага. Хорошо. — А вы не знали, чей это завод? Проезжая 300 гектаров думали, непонятно, что за территория? — резюмировал депутат.

Напомним, в четверг, 23 апреля, депутаты Николаевского городского совета не поддержали вопрос продажи коммунальной землиплощадью 36 тысяч 537 квадратных метров ТОВ «Чорноморський комбінат хлібопродуктів» за 3 миллиона 967 тысяч 303 гривны (108,61 гривен за квадрат).