24 апреля на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом информируют в штабе ООС.

Недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня.