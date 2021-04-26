На Южно-Украинской атомной электронной станции прошли ежегодные плановые командно-штабные учения антитеррористической направленности.

Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает пресс-служба НАЭК Энергоатом.

— На Южно-Украинской атомной станции 23 апреля завершились двухдневные плановые командно-штабные учения антитеррористической направленности. Проверена готовность сил и средств на случай совершения диверсии или террористического акта на объектах ОП ЮУАЭС, – говорится в сообщении.

Отмечается, что к командно-штабным учениям были привлечены члены антитеррористического штаба, оперативный персонал, служба физической защиты, медики здравпункта, отряд военизированной охраны ОП ЮУАЭС, а также личный состав воинской части Нацгвардии, которая охраняет атомную станцию, представители территориальных подразделений Госатомрегулирования, СБУ, ГСЧС, Нацполиции, полиции охраны, прокуратуры, медучреждения города-спутника атомной станции.

Ранее Южно-Украинская АЭС сообщила, что прекращает поставлять теплую воду для населения после окончания отопительного сезона 2020-2021. До этого предприятие планировало это сделать с начала 2022 года.