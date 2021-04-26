Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о высылке помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии. Ему дали 24 часа, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД России.

Как отметили в ведомстве, данная мера принята в ответ на «недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташе при посольстве России в Риме».

В конце марта министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что двое российских дипломатов должны покинуть страну, поскольку их подозревали в шпионаже на пользу России.

Напомним, Румыния объявила персоной нон гранта помощника военного атташе при посольстве РФ Алексея Гришаева.