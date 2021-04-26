Россия объявила сотрудника посольства Украины в РФ персоной нон грата и поручила ему покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Посольству Украины в Москве направили соответствующую вербальную ноту.

В МИД РФ утверждают, что высылка украинского дипломата — ответ на «недружественные действия» Украины, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что предупредили Украину о том, что могут принять « дополнительные меры» в отношении сотрудников украинских посольства, генконсульств и консульств в России, если « враждебные действия» против российских дипломатов продолжатся.