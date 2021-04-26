Россия объявила сотрудника посольства Украины в РФ персоной нон грата и поручила ему покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Посольству Украины в Москве направили соответствующую вербальную ноту.
В МИД РФ утверждают, что высылка украинского дипломата — ответ на «недружественные действия» Украины, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве.
Как сообщалось, 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.
19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить «Росатом» из тендера на расширение АЭС «Дукованы».
МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве «персонами нон грата».
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Россия объявила сотрудника посольства Украины в РФ персоной нон грата и поручила ему покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Посольству Украины в Москве направили соответствующую вербальную ноту.
В МИД РФ утверждают, что высылка украинского дипломата — ответ на «недружественные действия» Украины, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Киеве.
Как сообщалось, 17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.
19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить «Росатом» из тендера на расширение АЭС «Дукованы».
МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве «персонами нон грата».