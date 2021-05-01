Администрация президента США Джо Байдена останавливает работы по возведению стены, которые были оплачены из военного бюджета.

Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщил представитель Пентагона Джамал Браун, пишет DW.

— Министерство обороны продолжает отменять все проекты строительства пограничных заграждений, оплаченные за счет средств, первоначально предназначенных для других военных миссий и функций, таких как школы для детей военнослужащих, зарубежные проекты военного строительства в странах-партнерах, а также оборудование Национальной гвардии и резерва, — сказал Джамал Браун.

Будут ли также приостановлены работы по возведению стены на границе, которые оплачиваются из других бюджетов, например средств министерства внутренней безопасности США, пока не ясно.

Напомним, в феврале президент США Джо Байден отменил проект своего предшественника Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой.

По состоянию на 2021 год на проект потратили уже около 25 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Джо Байден считает, что из-за действующего главы Дональда Трампа на южной границе страны произошла гуманитарная катастрофа. Он заявил, что с теми, кто прибывает в США из Мексики, нужно обращаться «гуманно».