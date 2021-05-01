Сейчас штрафовать за отказ обслуживать на украинском языке могут только субъектов хозяйствования.
Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил в интервью Фокус.
Штрафовать людей можно будет с 16 июля 2022 года. Тогда вступит в силу статья об административных правонарушениях, которая будет предусматривать штрафы в отношении лиц, дважды нарушивших закон в течение года.
— Мы работаем так, чтобы были соблюдены права граждан на информацию и услуги на государственном языке. Но, если граждане предпочитают общаться на другом языке, и это будет приемлемым для сторон, нет проблем, – сказал Тарас Креминь.
Он добавил, что следует позаботиться о том, чтобы каждый имел возможность выучить украинский язык, а при необходимости – повысить свою языковую компетенцию.
Уполномоченный Верховной Рады отметил, что выступает за штрафование нарушителей. Однако сейчас ситуация улучшилась, а обращений о несоблюдении закона, все меньше.
— Количество обращений динамично падает. Все, что мы могли сделать в сфере обслуживания – предупредить тех, кто допустил ошибку – мы в принципе выполнили, – подчеркнул Тарас Креминь.
До этого Тарас Креминь попросил депутатов Николаевского городского совета отменить решение о признании русского региональным языком.
Напомним, в Украине вступил в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В Николаеве на сегодняшний день все еще действует решение горсовета о предоставлении статуса регионального русскому языку, принятое в 2012 году.
Тогда, 21 августа 2012 года, возле здания горсовета произошли столкновения между представителями оппозиции, выступавшей против принятия этого решения, сотрудниками спецподразделения «Беркут» и сторонниками «Партии регионов», по чьей инициативе был принят так называемый «закон Кивалова-Колесниченко», позволяющий официальное двуязычие в регионах с численностью национальных меньшинств более 10%. В 2018 году КСУ признал его неконституционным.
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Сейчас штрафовать за отказ обслуживать на украинском языке могут только субъектов хозяйствования.
Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил в интервью Фокус.
Штрафовать людей можно будет с 16 июля 2022 года. Тогда вступит в силу статья об административных правонарушениях, которая будет предусматривать штрафы в отношении лиц, дважды нарушивших закон в течение года.
— Мы работаем так, чтобы были соблюдены права граждан на информацию и услуги на государственном языке. Но, если граждане предпочитают общаться на другом языке, и это будет приемлемым для сторон, нет проблем, – сказал Тарас Креминь.
Он добавил, что следует позаботиться о том, чтобы каждый имел возможность выучить украинский язык, а при необходимости – повысить свою языковую компетенцию.
Уполномоченный Верховной Рады отметил, что выступает за штрафование нарушителей. Однако сейчас ситуация улучшилась, а обращений о несоблюдении закона, все меньше.
— Количество обращений динамично падает. Все, что мы могли сделать в сфере обслуживания – предупредить тех, кто допустил ошибку – мы в принципе выполнили, – подчеркнул Тарас Креминь.
До этого Тарас Креминь попросил депутатов Николаевского городского совета отменить решение о признании русского региональным языком.
Напомним, в Украине вступил в силу Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В Николаеве на сегодняшний день все еще действует решение горсовета о предоставлении статуса регионального русскому языку, принятое в 2012 году.
Тогда, 21 августа 2012 года, возле здания горсовета произошли столкновения между представителями оппозиции, выступавшей против принятия этого решения, сотрудниками спецподразделения «Беркут» и сторонниками «Партии регионов», по чьей инициативе был принят так называемый «закон Кивалова-Колесниченко», позволяющий официальное двуязычие в регионах с численностью национальных меньшинств более 10%. В 2018 году КСУ признал его неконституционным.