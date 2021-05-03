Документальный фильм Bellingcat, посвященный провалу операции по привлечению к ответственности бойцов российской ЧВК «Вагнера», выйдет после лета 2021 года.

Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире канала Еспресо.TV

— Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели, — отметил Христо Грозев.

Христо Грозев также отметил, что текст расследования появится в сети к возможной встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в июне.

Ранее болгарский журналист отметил, что фильм в первую очередь сосредоточится на хрониках операции, а не промашках украинского командования.