Депутат от фракции «Слуга Народа» Евгений Шевченко заказал опрос, в котором большинство пенсионеров нахваливают его работу и восхищаются президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Видео депутат выложил в своем Telegram канале.

Опрос проходил в двух городах – Киеве и Запорожье. Общественное мнение представляли 12 человек, цифра, которая едва ли позволяет назвать выборку репрезентативной. Почти все опрошенные – пожилые или зрелые люди. В Киеве с прохожими разговаривал голос, напоминающий голос самого Евгения Шевченко, а уже в Запорожье опрос проводила неизвестная женщина.

В обоих городах, за редкими исключениями, опрошенные восхищались диктаторским управлением Лукашенко и его силовыми методами: «нам треба такий батько», «хорошо, прекрасно, такого бы нам президента».

Примечательно, что единственный молодой мужчина, попавший в объектив в Киеве, назвал Лукашенко «совкодр***ром», дав однозначно негативную оценку его персоне.

Отношение опрошенных к деятельности Шевченко была однозначной – в большинстве случаев пожилые респонденты поддерживали «работу» по восстановлению доступа украинцев в Беларусь, где раньше проводили операции по пересадке почек. Саму встречу Шевченко с Лукашенко и его высказывания про любовь к нему трети украинцев многие оценили нейтрально.

Видео опроса разделено на множество кадров и заметна нарезка, потому некомплиментарные для самого Шевченко ответы могли быть удалены.

Напомним, партия «Слуга Народа» провела заседание, на котором депутаты решили: Николай Тищенко заплатит максимальный штраф за нарушение карантина, а в партии поставят вопрос о дальнейшей целесообразности нахождения во фракции Евгения Шевченко, который катается к самопровозглашенному президенту Беларуси по своему усмотрению.

Ранее НикВести сообщали, 20 апреля, в Минске проходила встреча народного депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко и белорусского диктатора Александра Лукашенко.