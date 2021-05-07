Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь намерен обращаться с исками в суд, чтобы заставить горсовет Николаева отменить решение 2012 года о предоставлении русскому статуса регионального языка.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Последствием языкового Майдана в Украине 2012 года было появление Закона «Об основах государственной языковой политики», который еще называют «законом КК» — Кивалова-Колесниченко, в тексте которого был предоставлен статус регионального российскому языку при согласии органов местного самоуправления. Что произошло в 2012 году на уровне городского совета и областного? Они приняли такие программы, невзирая на протесты со стороны общественных организаций, политических сил, общества в целом, которое не воспринимало это, — сказал Тарас Креминь.

Он напомнил, что в Конституции украинский язык был определен единственным государственным, а также закреплено развитие других языков.

— Но закон 2012 года потянул за собой сотни решений местных советов, которые предложили русскому «особенный статус». Я вспоминаю сессию Николаевского городского совета, областного, когда начали насмехаться над выступлениями тех (кто говорил на украинском, — прим.), говорить о каких-то «бандеровцев», «фашистов». Я тогда выступал с места, депутаты профильных комиссий пытались в чем-то обвинить и меня, как депутата областного совета, — вспомнил омбудсмен.

Он напомнил, что закон «Об основах государственной языковой политики» был признан антиконституционным, поэтому подобные решения местных советов должны быть отменены. Омбудсмен добавил, что преимущественно, во всех областях, кроме города Николаева, такие решения отменены.

При этом, по его словам, когда он обращался к депутатскому корпусу по поводу необходимости использования украинского языка на заседаниях и вынесении вопроса об отмене решения о «региональном русском», они откладывали это. Поэтому он был вынужден уже второй раз обратиться к Генпрокурору.

— Учитывая, что такие вещи неприемлемы в Украине на 30 год Независимости и 25-й год Конституции, я повторно обратился к Генеральному прокурору, чтобы особое внимание уделили Николаевскому горсовету. Если этого не произойдет повторно, мы будем параллельно подавать заявления в суд, чтобы признать бездеятельность Николаевского горсовета вместе с тем, чтобы признать решение 2012 года таким, что не отвечает Конституции, — добавил он.

Тарас Креминь подчеркнул, что прокуратура Николаевской области должна встать на защиту языкового законодательства и способствовать тому, чтобы горсовет все же отменил решение 2012 года.

Ранее Уполномоченній по защите государственного языка Тарас Креминь попросил депутатов Николаевского городского совета отменить решение о признании русского региональным языком.