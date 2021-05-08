Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на саммите ЕС в Португалии попросил союзников рассмотреть возможность высылки по крайней мере одного российского дипломата. Чехия обвиняет Россию в причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на чешские СМИ.

Бабиш заранее объявил, что на саммите поднимет тему дела Врбетице. Он сообщил журналистам, что просил союзников о знаке солидарности.

— Европа не может принять такие действия (РФ, — прим.). Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство, которое является членом ЕС, атакуют все страны ЕС, — сказал Андрей Бабиш.

Он добавил, что решение по высылке российских дипломатов может быть вскоре согласовано

Ранее Чешская Республика обратилась к союзникам по Североатлантическому Альянсу и Европейскому союзу с просьбой выслать дипломатов из РФ в качестве жесте поддержки.